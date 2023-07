Indre : À Concremiers, des collégiens créent des entreprises fictives pendant leurs vacances

C'est une colo pas comme les autres. Du 17 au 28 juillet, une vingtaine de collégiens ont participé à une colonie apprenante organisée par les communautés de communes du parc de la Brenne, à Concremiers. Objectif : créer par eux-mêmes une entreprise fictive.

Une crème pour l'acné made in Brenne

Au moment de trouver des idées de produits à vendre, les jeunes n'ont pas manqué d'imagination. Pour certains ce sera une crème pour l'acné, avec des produits locaux de la Brenne. Les ingrédients sont 100% naturels : "Miel, aloe vera, citron, lavande et yaourt", énumère consciencieusement Lola, 13 ans.

Une table plus loin, ce sont des voiturettes sans permis à destination des jeunes de 14 à 18 ans que le groupe a imaginé. "On a appelé notre entreprise Teen Golf, parce que ce serait des voiturettes comme celles qui existe sur les terrains de golf", explique Siloé. Avec sa voisine, Marion, elles sont en pleine révision de mathématiques : "On calcule la marge de notre entreprise parce qu'on compte bien devenir milliardaire", sourient les deux jeunes.

Les collégiens utilisent autrement les écrans

"Ils sont beaucoup sur les écrans", reconnaît Pierre Trouvé, un des responsables de la colo. "Alors on préfère leur montrer comment les utiliser autrement. Ils découvrent la modélisation numérique, le graphisme." Et l'équipe encadrante est surprise par leur implication. "On en a même une qui voudrait continuer le projet après la fin de la colo", souligne Jean-Bernard Constant, responsable au tiers lieu de la Brenne Box, qui fournit le matériel numérique, notamment l'imprimante 3D pour le séjour.

Sara, Ameline, Lola et Jendi sont très fiers de leur invention, un robot pour aider les personnes âgées ou en situation de handicap à se laver. © Radio France - Margaux Longeroche

À la clé, l'enjeu est de taille : les collégiens présentent leur 5 projets à un public d'élus et d'entrepreneurs. Comme pour de vrai donc. De quoi mettre un peu la pression : "C'est comme l'oral du brevet, enfin c'est un peu plus marrant quand même", réagit Marion. Rendez-vous est donné à la salle des fêtes de Concremiers ce mercredi 26 juillet, pour découvrir ce qu'ont imaginé les jeunes.