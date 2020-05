Indre-et-Loire : 25% des communes pourraient ne pas rouvrir leurs écoles

L'Association des maires d'Indre-et-Loire a réalisé un sondage auprès des maires tourangeaux ce mardi 5 et mercredi 6 mai, au sujet de la réouverture des écoles du département. Près de la moitié des élus, 134 en l'occurrence, ont répondu. Et le résultat est édifiant. 25% de ces communes ne devraient pas rouvrir leurs écoles dans les prochaines semaines.

La rentrée doit avoir lieu dès mardi prochain, le 12 mai, à certains endroits et pour certains niveaux. Parmi ceux qui vont assurer cette rentrée, certains se disent pour autant sceptiques quant à une réouverture des autres classes à partir du 25 mai.

"Des directives déconnectées des réalités du terrain"

Les élus interrogés, et qui ne souhaitent pas rouvrir leurs écoles d'ici la fin de l'année, mettent en avant plusieurs raisons. Des mesures sanitaires jugées "trop complexes, rigides et inapplicables en l’état". "Un manque de personnels pour assurer ces mesures dans de bonnes conditions", "des locaux parfois inadaptés", "un manque d'équipements pour assurer la protection des enfants et des agents". Ou encore des "délais d'organisation trop courts".

En résumé, ces élus évoquent "des directives parfois contradictoires et déconnectées des réalités du terrain", notamment sur "la distanciation sociale à faire respecter pour des enfants aussi jeunes".

26 % des élus interrogés se disent certains de ne pouvoir offrir un service de restauration en cas d'ouverture. 36 % des mairies n'ont, eux, pas prévu de service de garderie.

Ce que l'on peut aussi retenir de ce sondage, c'est que 85% des maires interrogés craignent que leur responsabilité civile ou pénale soit engagée, en cas de réouverture de leurs écoles.

Joué-lès-Tours rouvre 4 niveaux dès le 12 mai

Les écoles publiques maternelles et élémentaires jocondiennes rouvriront le mardi 12 mai au matin. Que pour certains niveaux seulement (Grande Section de maternelle, CP, CE1 en REP, CM2) et par demies classes, par groupes de 15 enfants maximum, deux jours par semaine. La Ville ne se dit pas en capacité de mettre en place des activités complémentaires (sports, loisirs éducatifs) lorsque l’enfant ne sera pas en classe. Priorité sera donnée aux enfants des personnels prioritaires, comme ceux des soignants. Rien n'est tranché pour une future ouverture des autres niveaux. Les transports scolaires, eux, ne fonctionneront pas.