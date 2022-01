À l'appel du SNUIPP-FSU, principal syndicat dans le primaire, 50% des enseignants seront en grève ce jeudi 13 janvier pour dénoncer le protocole sanitaire appliqué dans les écoles. Dans le département, 50 écoles maternelles et primaires seront fermées.

Indre-et-Loire : 50 à 70% d'enseignants grévistes et 50 écoles fermées ce jeudi

C'est un jeudi noir qui s'annonce dans les écoles d'Indre-et-Loire. Suite à l'appel des syndicats du premier degré, 50 à 70% des professeurs d'écoles maternelles et primaires seront en grève jeudi 13 janvier. Les enseignants se mobilisent Pour dénoncer les difficultés liées aux différents protocoles sanitaires à l'école depuis le début de la pandémie.

20 écoles fermées à Tours

Dans le département, 50 écoles maternelles et primaires seront fermées dont 20 à Tours sur les 58 que comptent la ville. Pour ce qui est des collèges et lycées, le pourcentage de gréviste et les fermetures de classes ne seront dévoilées que le jour même.