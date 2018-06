Indre-et-Loire, France

C'est le début de l'épreuve du brevet des collèges ce jeudi, et jusqu'à vendredi pour les élèves de 3ème. 7.226 candidats sont inscrits pour l'édition 2018 en Indre-et-Loire, et 10 établissements ont été retenus pour être centre de correction. Le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises en fin de collège. Pour obtenir le diplôme, il faut obtenir 400 points sur 800. Il y a une partie en contrôle continu (400 points), l'examen final (400 points), lui, compte 5 épreuves : Maths, Histoire-Géographie, Français, Sciences, Technologie, enfin une épreuve orale. L'année dernière (2017), le taux de réussite a atteint 88% pour l'Indre-et-Loire. (89,3% pour la série collège, et 73,5% pour la série professionnelle).