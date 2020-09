Indre-et-Loire : à Montlouis-sur-Loire, des profs témoignent de la difficulté d'enseigner avec un masque

Les enseignants de maternelles et de classes d'enfants atteints de troubles cognitifs espèrent recevoir d'ici fin septembre les masques transparents qui ont été commandés par l'Education Nationale. Une commande de plus de 100 000 masques de type inclusifs a été faite auprès d'une entreprise française. L'académie Orléans-Tours n'a pas communiqué à ce jour sur la quantité de masques qui lui sera attribuée.

Dans les écoles, les enseignants masqués souffrent de ne pas pouvoir effectuer normalement les premiers apprentissages. Le langage et la lecture, ce n'est pas du tout la même chose derrière un masque en tissu. Dans les écoles de Montlouis-sur-Loire, on ressent ce malaise très fort chez les enseignants. Avec ce masque en tissu, Odile Dujany, maîtresse de maternelle à l'école Robert Desnos, se désole d'avoir dû provisoirement abandonner certains principes pédagogiques.

Chez les tout petits, notre expression visuelle est aussi importante que l'expression orale. Quand on fait de la lecture, on fait des grimaces, du mime, c'est essentiel. Mais avec le masque et notre voix qui ne porte pas de la même façon, tout çà il faut l'oublier -Odile Dujany, maîtresse de maternelle à Robert Desnos