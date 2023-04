Indre-et-Loire : après 12 jours de SNU, 97 jeunes disent au revoir au camping de la Ville-aux-Dames

Les 97 volontaires du Service national Universel achèvent ce vendredi matin leur séjour en Touraine. Pendant 12 jours, ils ont élu domicile au camping de la Ville-aux-Dames, où ils ont multiplié les activités autour des valeurs républicaines, de cohésion. Ils sont également partis à la découverte du patrimoine locale.

Un séjour marquant pour la plupart de ces volontaires. A quelques heures du grand départ, chacun s'affaire à faire sa valise. Un moment compliqué pour Arthur, un rennais de 16 ans. "C'était incroyable. On grandit, on apprend énormément de choses sur la France, sur les valeurs." Un apprentissage de la cohésion, de l'autonomie, mais aussi de la connaissances des droits des citoyens et des institutions nationales et européennes, à travers, ici la visite du château d'Azay-le-Rideau, des rencontres avec des élus ou encore l'organisation de débats.

"C'est enrichissant"

Un séjour riche, qui pour la première fois en Indre-et-Loire, réunissait des jeunes de 15-17 ans, originaires des régions du Grand Est et de Bretagne. Une mixité qui a beaucoup plu à Arthur. "C'est enrichissant d'avoir des gens qui viennnent de part et d'autre de la France, qu'ils puissent parler d'eux, de choses qui nous passionnent", précise l'adolescent. Une mixité qui "permet de montrer qu'ils peuvent partager des valeurs qui nous rassemblent tous autour des valeurs de la République. On a remarqué que la distance a amené encore plus de curiosité autour des traditions des uns et des autres", ajoute Stéphane Blond, le chef de centre du séjour SNU en Indre-et-Loire.

"Cela m'a permis d'un peu mieux me sociabiliser avec les autres"

Mis à part la levée de drapeaux aux aurore, Mila, une messine l'assure, il n'y a rien de militaire dans ce séjour. C'est selon elle une sorte "de camp de vacances un peu plus cadré". La jeune fille de 15 ans a décidé d'elle-même de s'y inscrire. "C'est toujours un plus pour mon cv. Et puis cela m'a permis d'un peu mieux me sociabiliser avec les autres. C'est ce que j'espérais", assure-t-elle. Un séjour qui lui a permis aussi de découvrir la Touraine. "Je préfère Metz" affirme-t-elle*.* Et ça tombe bien, car pour la deuxieme phase de son SNU, Mila restera, dans sa région, pour effectuer sa mission d'intérêt générale.