Indre-et-Loire : confiné dans un lycée désert, ce principal d'un lycée d'Amboise est sur tous les fronts

Confiné au lycée. C'est la situation de ces directeurs d'écoles, proviseurs et principaux de collèges et de lycées qui ne quittent plus leurs établissements depuis maintenant près d'un mois et qui s'apprêtent à passer les vacances de printemps entre ces murs.

Une situation très particulière d'autant qu'ils et elles ont en ce moment les lourdes tâches de gérer le bon fonctionnement des cours et dans le même temps la gestion de l'établissement pendant ce confinement.

Répondre aux questions des parents, des élèves et évidemment des professeurs. Ces derniers jours Hassan Mriouah proviseur au lycée Léonard de Vinci à Amboise a dû assurer de nombreuses missions. "Il y a la coordination de la continuité pédagogique pour garder le lien avec tous les professeurs, répondre à certaines questions, essayer d'aider dans la mesures du possible mais il y a aussi la gestion administrative, financière de l'établissement qu'il faut assurer", selon le proviseur qui décrit "une situation totalement inédite."

"Essayer de maintenir le moral des troupes au beau fixe"

Le proviseur dit envoyer de nombreux mails aux parents et aux élèves "soit pour leur donner des informations, soit pour les rassurer, soit pour les encourager, essayer de maintenir le moral des troupes au beau fixe."

Une véritable tempête qui ne se voit pas dans le lycée complètement désert dans lequel il vit. "C'est paradoxal (...) Il y a une forme d'anxiété" décrit Hassan Mriouah.

Il assure que lui et d'autres personnels de l'établissement "se relaient" pour faire des tours et "s'assurer que tout va bien". "Un agent vient désinfecter les endroits où l'on passe" décrit-il.