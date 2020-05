A partir de ce mardi 12 mai, les élèves des écoles maternelles et primaires de France vont pouvoir, en partie, retourner à l'école après près de deux mois de confinement. Un retour très encadré et qui devra respecter de nombreuses règles sanitaires. Des mesures jugées compliquées à appliquer.

Indre-et-Loire : des enseignants "inquiets" et "anxieux" du retour en classe

Ce lundi 11 mai prend effet le déconfinement en France et ce jour est aussi celui du retour en classe des professeurs des écoles maternelles et primaires après deux mois de confinement. En Indre-et-Loire, 97% des écoles seront ouvertes selon la préfecture soit 381 écoles sur les 403 que compte le département.

Une reprise qui se fera dans tout le pays par petits groupes, pas plus de 10 enfants par classe en même temps et seulement sur la base du volontariat. Les enfants de grande section de maternelle, de CP et de CM2 feront leur retour en premier.

Un retour sous très haute surveillance et en suivant un protocole sanitaire très strict

De nombreuses mesures doivent être appliquées pour limiter les risques de contamination au Covid-19. Des mesures difficiles à appliquer selon les enseignants et qui demandent une grande organisation dans les écoles. A Saint-Pierre-des-Corps, la mairesse Marie-France Beaufils a décidé du report de ce retour en classe au 18 mai. Pour elle, il n'était pas possible de faire rentrer les élèves dès le 12 mai dans de bonne conditions.

Une décision très attendue par les enseignants de la ville. Marie-Hélène Oheix est directrice de l'école élémentaire Viala-Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps et enseignante en CE2. Elle appréhende ce retour qu'elle prépare minutieusement. "Il faut qu'on agence nos classes pour respecter les distances, il faut que l'on détermine un schéma de circulation dans les locaux. Nous allons échelonner les récréations" détaille la directrice.

Des règles difficiles à faire appliquer aux enfants

Selon elle, il était très difficile de mettre toutes ces mesures en place avant le 12 mai en raison du confinement : "Il faut vraiment être sur le terrain pour savoir comment positionner nos tables, nos chaises, on doit écarter un maximum de meubles, préparer le matériel", prévoit Marie-Hélène Oheix.

Il ne faudra pas se toucher, se laver régulièrement les mains, être attentif à plein de choses qui vont nous dépasser un peu

Elle décrit des enseignants "inquiets et anxieux". "C'est quand même une situation très complexe" dit-elle notamment pour les enfants "on va leur demander quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire et qui est en dehors de nos pratiques : il ne faudra pas se toucher, se laver régulièrement les mains, être attentif à plein de choses qui vont nous dépasser un peu", selon elle.

Une angoisse que partage Isabelle Viaud enseignante en maternelle à Saint-Pierre-des-Corps. Pour elle, ce retour en classe ressemblera plutôt à de la "garderie sous très haute surveillance".