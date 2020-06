Indre-et-Loire : l'Appel du 18 juin commémoré en petit comité

Il y a 80 ans, le Général de Gaulle depuis Londres et les studios de la BBC lançait son appel aux français qui voulaient rester libre. Une commémoration aura lieu ce 18 juin 2020 à Tours en très petit comité en présence de la Préfète, d'élus et 5 associations d'anciens combattants et résistants.

Ce 18 juin 2020 à Tours, les commémorations du 80ième anniversaire de l'appel historique du Général De Gaulle auront lieu comme toutes les autres cérémonies cette année en petit comité. La Préfète d'Indre-et-Loire déposera une gerbe, des élus seront invités ainsi que cinq associations d'anciens combattants et de résistants.

Extrait de l'Appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle diffusé par la BBC Copier

Mais comme pour la commémoration du 8 mai 1945 (la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne) ou du 6 juin 1944 (le débarquement allié en Normandie), cette fois encore, les anciens combattants, les porte-drapeaux et le public seront absents pour cause de distanciation et de crise sanitaire.

Pour Jacky Planchard, porte-drapeau et délégué départemental de l'Association des anciens combattants franco-américains, c'est un regret de ne pas pouvoir accomplir ce devoir de mémoire : "en général les porte-drapeaux ne sont jamais très nombreux et on pourrait y participer à respectant un espace entre nous quitte à porter des masques". Pour les anciens combattants et résistants, ces cérémonies sont aussi un moment de rencontre, "une façon de les libérer de leur solitude, ils peuvent ainsi se retrouver" explique t il.

A défaut de pouvoir se rendre aux célébrations, les anciens combattants et les porte-drapeaux ont trouvé d'autres moyens de rendre hommage à leurs camarades ou leurs parents victimes des conflits. Ils ont, par exemple, comme Jacky Planchard, ressorti le drapeau français chez eux le 8 mai pour commémorer les 75 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la guerre en Europe.

Les porte-drapeaux espèrent que la situation sanitaire aura suffisamment évolué pour leur permettre de participer aux cérémonies du 14 juillet et célébrer la Fête Nationale.