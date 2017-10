Indre-et-Loire : l'apprentissage dans le bâtiment reprend des couleurs

À l'occasion de la quinzième édition de la journée "coulisses du bâtiment", les acteurs du BTP se sont réunis ce jeudi pour faire le point sur l'apprentissage dans le secteur. Conclusion : le bâtiment reprend des couleurs pour cette rentrée 2017. Il reste 80 postes à pourvoir pour cette année.

C'est une bouffée d'air frais pour l'apprentissage dans le bâtiment. Pour la première fois depuis dix ans, le nombre d'apprentis est plus élevé lors de cette rentrée que lors de la rentrée précédente. Effectivement, depuis 2007, le nombre d'apprentis n'a fait que baisser, au niveau national comme en Touraine.

Petit rappel historique

La raison de cette méforme ? Revenons en 2008. C'était il y a dix ans. Le monde est ébranlé par la plus violente crise financière depuis les années 1930. Toute l'économie mondiale est impactée. Et aussi logique que cela puisse paraître, les entreprises du BTP en Touraine n'y échappent pas. Alors que le métier attire toujours autant de jeunes, elles ferment leurs portes à la formation. Il est donc difficile de trouver un apprentissage dans le secteur. D'année en année, le nombre de ces jeunes ne fait que baisser. Ils étaient 1100 apprentis dans le département en 2007. En 2016, ils n'étaient plus que 500.

Une reprise d'activité

Cette rentrée vient sonner la fin de la baisse continuelle. La reprise de l'activité est là et les carnets de commandes se remplissent. La croissance dans le secteur en Touraine pour cette année est de 4 %. Et la mécanique économique étant ce qu'elle est, les entreprises reprennent confiance dans l'avenir et prennent des apprentis. En Touraine, ils sont 598 apprentis dans le bâtiment aujourd'hui. Et des postes restent à pourvoir ! Pas moins de 80 en Indre-et-Loire. Il suffit de postuler avant le 31 décembre. L'apprentissage, un bon plan. L'année dernière, 75 % des apprentis dans le BTP ont été embauchés en CDI à la sortie de leur contrat d'apprentissage.