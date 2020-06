Indre-et-Loire : l'école de Souvigny-de-Touraine ne rouvrira pas avant septembre

Va-t-on vers un assouplissement des règles sanitaires dans les écoles ? On semble en tout cas s’y diriger, depuis que le président du Conseil scientifique s’y est dit favorable le week-end dernier. Toutes les écoles vont-elles pour autant rouvrir, comme l’avait promis le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer ? Rien n’est moins sûr !

A Souvigny-de-Touraine par exemple, petite commune de 390 habitants près d’Amboise, l’école n’a pas rouvert depuis le 16 mars dernier, et elle ne rouvrira pas avant septembre prochain ! Décision du conseil municipal. Ce qui n’arrange pas nombre de parents, obligés de trouver d’autres solutions pour retourner au travail.

Une école jumelée avec une maison de retraite

Stéphane Royer est le premier adjoint au maire. Et lui justifie cette fermeture par deux aspects. Le premier, sanitaire, est que l’école de la commune est jumelée avec une maison de retraite et qu’un résident a été contaminé par le Covid. Il a donc fallu tester tous les résidents et personnels au cours du mois de mai, tests qui se sont finalement révélés négatifs.

Les choses n'étaient pas si faciles que ça à appliquer - Stéphane Royer, 1er adjoint de Souvigny

Le deuxième aspect est sécuritaire. Pour Stéphane Royer, le protocole est trop lourd à appliquer et il ne veut prendre aucun risque. "Il y a un protocole mis en place par l'Education nationale qui est très difficile à suivre. Par exemple, les parents auraient du prendre la température de leur enfant et l'emmener à l'école que s'il n'avait pas de fièvre. Comment voulez-vous qu'à l'école, nous puissions nous assurer que la température a bien été prise, que l'enfant n'a pas de fièvre ? Les choses n'étaient pas si faciles que ça à appliquer".

Je ne comprends pas que nous on y arrive pas, alors que d'autres le font - Une mère d'élève

Une position que ne comprend pas Cécile Jean Dit Berthelot, maman d’une fillette de Petite Section. Elle s’exprime au nom d’autres parents qui ne peuvent pas remettre leurs enfants à l’école du fait de la fermeture de celle de Souvigny. "J'entends qu'on ne prenne pas de risque mais _je n'entends pas maintenant, au vu des discours gouvernementaux qu'on a entendu et qui disaient qu'on pouvait renvoyer ne serait-ce qu'une partie de la semaine les enfants à l'école_. Toutes les écoles, ou quasiment, ont rouvert. Et nous on est un RPI avec peu d'élèves, on a ces bâtiments à Souvigny, des salles de cours à 60 mètres carrés, des tables individuelles... Je ne comprends pas que nous on y arrive pas, alors que d'autres le font, et notamment à Saint-Règle.

Des parents demandent à être reçus en préfecture

Saint-Règle, qui est donc en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec Souvigny et accueille en ce moment tous les enfants des personnels prioritaires des deux communes. C’est pourquoi l’école de Saint-Règle ne peut pas accueillir les autres enfants, du fait de la fermeture de celle de Souvigny et d’un manque de places.

Des parents demandent à être reçus en préfecture mais ils n’ont toujours pas eu de réponse pour le moment. Du côté de la mairie, on parle d’une décision "pas dogmatique" mais bien "collégiale", prise avec les enseignants et la direction de la maison de retraite.