Indre-et-Loire : l'école maternelle de Luynes ne rouvrira pas pour les Petite et Moyenne Sections

Après avoir fait sa rentrée suite à deux mois de fermeture pour cause d'épidémie, l’école maternelle de Luynes a donc décidé de ne pas accueillir d’autres enfants pour l’instant. Depuis mardi dernier, cet établissement a ouvert ses portes aux élèves de Grande Section, il devait le faire aux deux autres sections, la Petite et la Moyenne, dès le 25 mai, mais dans un courrier adressé ce mercredi aux parents, il indique qu’il lui parait "difficilement envisageable" d’accueillir plus d’enfants en toute sécurité, et dans le respect du protocole sanitaire élaboré par le Ministère de l’Education Nationale.

On aurait pas pu respecter les mesures de distanciation sociale - Le maire de Luynes

En fait, c’est la première journée de retour à l’école ce mardi 12 mai qui a convaincu équipe enseignante, et mairie, qu’accueillir plus d’enfants n’allait pas être possible. "On a des couloirs relativement étroits, ce qui veut dire que tel qu'étaient organisés les locaux, la promiscuité n'était pas solutionnable. Il y avait aussi le problème de l'accès aux toilettes qui est beaucoup plus compliqué pour les petits. On aurait pas pu respecter les mesures de distanciation sociale qui nous sont imposées" détaille Bertrand Ritouret, le maire de Luynes.

Des couloirs trop étroits, un accès aux toilettes compliqué

"Autant parfois", poursuit-il, "on peut arriver à aménager un circuit différencié, à décaler les horaires, mais là, rajouter les Petite et Moyenne Section, ça aurait compromis tout le reste. Il valait mieux ne pas les prendre, surtout que les accueillir, c'était les accueillir un jour par semaine jusqu'à fin juin, soit cinq journées".

La décision de l’école maternelle, et de la mairie de Luynes, a été validée par l’Inspection d’académie. Le retour à l’école des enfants de Petite et de Moyenne Sections prévue initialement pour le 25 mai est donc reportée à une date ultérieure, "non fixée à ce jour" est-il écrit dans la lettre envoyée aux parents.

En ce qui concerne l’école élémentaire, le calendrier ne change pas. Les CP et CM2 y sont accueillis depuis mardi dernier, les autres niveaux le seront à partir du 25 mai.