Indre-et-Loire : la difficile application du protocole sanitaire dans les lycées tourangeaux

Les établissements scolaires restent pour l'instant ouverts, malgré ce deuxième reconfinement de la population. Mais les lycéens sont de plus en plus nombreux à dénoncer les conditions sanitaires dans lesquelles ils suivent leurs cours. Comme ce jeudi matin au lycée Grandmont à Tours.

La colère continue de gronder dans les lycées du pays. Elle s'est d'ailleurs pour la première fois exprimée à Tours ce jeudi matin. Quelques dizaines d'élèves du lycée Grandmont ont installé un barrage filtrant devant l'établissement pour dénoncer les conditions sanitaires auxquelles ils font face. Ils ont évoqué des classes surchargées, et le problème très particulier de la cantine. Plusieurs syndicats de l'Education appellent même à une grève générale mardi prochain pour réclamer notamment des demi groupes et des agents supplémentaires.

Il est vrai que le respect du protocole sanitaire n'est pas chose facile dans les établissements scolaires. Au lycée Grandmont notamment, des mesures ont bien été prises. Mais pour Romain, elles sont loin d'être satisfaisantes face au virus. Cet élève de terminale pointe surtout du doigt la cantine. "On nous appelle par classe et derrière on doit manger par classe. En fait on passe par classe mais on peut toujours aller manger avec des camarades qu'on croise comme ça".

Mission impossible au lycée

Mais quelle autre solution ? La pause méridienne n'est pas extensible, rappelle Nathalie Marinier, elle est la secrétaire départementale du SNPDEN, le Syndicat des directeurs de l'Education nationale, elle est aussi la principale du collège Anatole France à Tours. De toute façon, toucher aux heures de cours pour multiplier les services à la cantine, c'est mission impossible au lycée, avec la réforme du bac et la disparition du groupe classe.

"Quand on supprime un créneau horaire, si on veut le replacer à un autre moment, on ne peut pas, car ces différents élèves appartiennent aussi à d'autres groupes avec d'autres élèves. On ne retrouvera jamais un créneau libre commun".

On est 30 ou 35 par classe - Dimitri, en terminale

Mais pour Dimitri, le problème est plus large que celui de la restauration. Lui aussi est élève en terminale. "On est 30 ou 35 par classe. On avait demandé à faire des demi groupes, ou alors de faire des cours en distanciel pour les secondes qui n'ont pas de bac à la fin de l'année".

Ces propositions seront-elles retenus ? Une cellule d'accompagnement vient en tout cas d'être mise en place au sein du rectorat pour analyser toutes les demandes d'aménagements des lycées, contraints par les normes sanitaires. Pour l'instant, en Indre-et-Loire, seul le lycée Grandmont l'a saisie.

Plus de 3300 élèves gravitent autour du site de Grandmont à Tours, entre les élèves du lycée Grandmont, ceux du lycée Laloux et du collège Rameau à côté. Une grande partie d'entre eux sont demi pensionnaires.