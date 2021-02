Indre-et-Loire : quelles sont les ouvertures et fermetures de classe envisagées à la rentrée de 2021 ?

On connaît à 90% la carte scolaire pour la rentrée 2021 en Indre-et-Loire. Un comité technique paritaire s'est tenu aujourd'hui. Selon le syndicat SNuipp, il y aura dans notre département 36 fermetures de classes pour 31 ouvertures et 18 postes en moyens supplémentaires (Rased, conseillers pédagogiques, décharge de direction) etc...

La liste des ouvertures et fermetures de classes :

Carte scolaire 37 (1) - Snuipp 37

Carte Scolaire 37 (2) - Snuipp 37

Carte Scolaire 37 (3) - Snuipp 37

Le directeur académique garde en réserve une dizaine de postes pour des ajustements supplémentaires à venir.