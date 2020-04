Indre-et-Loire : le BAC en contrôle continu un pis-aller dans une situation exceptionnelle pour le SNES FSU

Les élèves de Terminales au bac général, technologique et professionnel seront évalués pour ce BAC 2020 uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première. Ce maintien inquiète Anne Grandet représentante départementale du SNES-FSU.

_"Ce qui doit primer c'est la sécurité sanitaire mais également les conditions pédagogiques de cet oral"_explique-t-elle en soulignant qu'à la fin de ce confinement et même avec un suivi pédagogique des élèves par leurs professeurs, quel sera le niveau des candidats pour être préparés à cet oral

Par ailleurs, le SNES-FSU dit encore qu'il restera vigilant quant au contrôle continu au BAC après la sortie de la crise sanitaire :"On a bien en tête, le refus et la lutte qui ont eu lieu contre la réforme du BAC, on a le sentiment que le gouvernement fait, aussi, une opération de communication qui est de dire : si le contrôle continu fonctionne à l'heure actuelle, on pourrait donc bien se satisfaire du contrôle continu pour les autres années" explique encore Anne Grandet la représentante départementale du syndicat et de conclure "On tient au BAC national tel qu'il se passait avant la réforme".

Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

Tous les établissements scolaires français sont en effet fermés depuis le 16 mars, et nul ne connaît la date de reprise qui dépend de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.