Indre-et-Loire : le collège Georges Besse de Loches, champion de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Un plateau du self du collège avec les cartes verte et rouge

C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation et la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les enfants sont en première ligne car c'est à cet âge qu'on apprend à ne pas gâcher la nourriture. Exemple en Touraine, le collège Georges Besse à Loches. C'est un établissement leader dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis 4 ans, il est engagé dans une opération anti-gaspi à la cantine et les résultats sont là.

Le gaspillage alimentaite concerne aussi énormément le pain © Radio France - Denis Guey

A la cantine, un système de carte verte et de carte rouge a été mis en place pour responsabiliser les élèves. La carte verte signifie au cuisinier que l'enfant a un appétit d'oiseau, la carte rouge une grosse faim et donc l'assiette est plus ou moins garnie. Nous sommes à la cantine pendant le coup de feu de midi. Dans la file d'attente, Gwenola, elle est en 4ème A

Si l'on a pas beaucoup faim, on prend une carte verte, si on a beaucoup faim une carte rouge -Gwenola, collégienne de 4ème A

Le principe c'est de réduire le nombre d'élèves gaspilleurs que connait bien Laure Degoul, professeur spécialisée en SEGPA, section d'enseignement général professionnel et adapté

Les élèves gaspilleurs ce sont les élèves qui prennent une assiette archi-pleine sans faire attention et qui jettent après. J'ai vu tout à l'heure un élève qui a pris énormément de gâteaux et qui ne les a même pas mangé -Laure Degoul, prof en SEGPA

Ne plus jamais voir çà à la fin des repas! © Radio France - Denis Guey

"C'est contre ces élèves gaspilleurs qu'ont été mises en place les cartes vertes et les cartes rouge à la cantine", explique Armelle Thomas, la gestionnaire du collège. Aujourd'hui, les résultats sont probants

Nous étions à 171 kilos de nourriture gaspillée par semaine en 2017, nous sommes arrivés à 67,7 kilos avant le confinement, il y a une nette différence entre ce qui se passait il y a 3 ans et aujourd'hui -Laure Degoul

Au collège Georges Besse, on ne jette plus que 41 grammes de nourriture par repas contre 115 grammes pour la moyenne des autres cantines scolaires. Il faut bien préciser que ce sont les élèves de SEGPA du collège et leur professeur qui portent à bout de bras l'opération depuis 4 ans. Le SEGPA est la section d'enseignement général et professionnel adapté. 16 élèves de 4ème de cette section se sont particulièrement investis depuis le début de l'expérience.