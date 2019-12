Indre-et-Loire : le collège Honoré de Balzac d'Azay-le-Rideau fait peau neuve

Indre-et-Loire, France

Un gros coup de jeune pour le collège Honoré de Balzac à Azay-le-Rideau. Plus de deux ans de travaux pour rénover et restructurer cet établissement qui avait été construit dans les années 80.

Une nouvelle aile est sortie de terre avec des pôles sciences, technologies et musique tout neuf pour les 650 élèves du collège. Des travaux de désamiantage ont également été réalisés. Tout ces travaux ont coûté au conseil départemental plus de 9 millions d'euros.

Il ne reste plus rien de l'ancienne façade en béton noircie pas le temps. L'entrée du collège est désormais très moderne avec une structure en bois et en aluminium. Un rénovation pensée par Laurent Govin du cabinet CRR architecture : "Ce projet comprend d'une part la création de six nouvelles salles de classe, une nouvelle demie pension qui comprend une cuisine avec production des repas sur place et on a crée une nouvelle extension avec une passerelle qui relie le bâtiment neuf au bâtiment existant pour vraiment créer une unité dans le nouveau collège" détaille l'architecte.

"Il y a plus d'espace, c'est plus neuf, on se sent mieux dans le collège"

Un nouvel établissement qui semble faire l'unanimité auprès des premiers intéressés. "On travaille dans de meilleures conditions et il y a plus de confort" explique une collégienne. "Il y a plus de salles,elles sont plus grandes, on a aussi un nouveau réfectoire, la cour va être plus grande. Il y a plus d'espace, c'est plus neuf, on se sent mieux dans le collège" complète son voisin.

500.000 euros de travaux pour chaque collège en Indre et Loire

500 000 euros ont également été investis pour acheter de nouveaux mobiliers comme des outils numérique. Jean Gérard Paumier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire est très fier en découvrant les nouveaux bâtiments : "ça change tout puisque c'était un bâtiment ancien, c'était une passoire énergétique, ça avait vieilli et il faut la même égalité des chances dans tous les territoires pour réussir grâce à l'éducation" plaide Jean Gérard Paumier.

Il indique également que "tous les collèges auront un minimum de 500.000 euros de travaux de manière à ce que partout on voit des travaux durant ce mandat."

Pour le moment, 14 projets de rénovation d'établissements scolaires sont en cours en Indre et Loire.