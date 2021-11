Indre-et-Loire : le masque anti-covid à nouveau obligatoire dans les écoles à partir de lundi 8 novembre

C'est davantage une confirmation qu'une réelle surprise : l'Indre-et-Loire fait partie des 39 départements supplémentaires dans lesquels les élèves devront remettre le masque anti-covid pour retourner à l'école, à partir du lundi 8 novembre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait annoncé ce mercredi que le masque serait obligatoire dans les écoles de 61 départements, dès la rentrée. La liste des 39 départements supplémentaires a été précisée sur le site du ministère de l'Education nationale et doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel ce jeudi.

Les nouveaux départements concernés par cette obligation sont ceux dans lesquels le taux d'incidence s'est durablement installé au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. L'Indre-et-Loire est repassée au-dessus de ce cap depuis le 20 octobre.

Le secrétaire départemental du FSU-SNUIPP 37 comprend mais regrette la fin de la parenthèse qui s'était ouverte le 4 octobre, date à laquelle les élèves des écoles d'Indre-et-Loire avaient eu le droit d'enlever le masque en classe : "c'était extrêmement positif pour tout le monde. Pour les enfants, bien entendu, mais aussi pour les enseignants qui pouvaient à nouveau enseigner pratiquement dans des conditions normales, en voyant leurs élèves et leurs expressions" explique Paul Agard. "Là, on voit bien que les indicateurs remontent. Nous ne sommes pas médecins donc nous allons évidemment faire ce que demandent le ministre de l'Education Nationale et le ministre de la Santé. On mettra le masque. Mais ce qui nous semble aussi très important, c'est de savoir ce qu'il s'est réellement passé durant la période où on l'a retiré. Est ce que ça a eu, ou non, une incidence sur l'évolution de l'épidémie de Covid en Indre-et-Loire. Ca nous semble important qu'une étude soit diligentée pour le savoir".