Indre-et-Loire : le projet de regroupement de classes entre Berthenay et St Genouph sera voté à la mi-mars

Saint-Genouph, France

Et si certaines classes de Berthenay et St Genouph se regroupaient ? Le projet fait surtout débat du côté St Genouph puisqu'il s'agirait d'envoyer quelques uns de ses élèves des classes du CE1 au CM2 vers Berthenay. Les avantages sont doubles pour ceux qui soutiennent ce regroupement : les classes de St Genouph passeront donc de 25 à 20 enfants par classe et cela permettrait de sauver une des 3 classes de Berthenay qui doit disparaître à la rentrée prochaine, faute d'élèves.

À St Genouph, on compte près de 100 élèves contre une cinquantaine à Berthenay.

À St Genouph, une très large majorité de parents d'élèves s'oppose à ce regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Ils estiment que ce ne sont pas à eux d'envoyer leurs enfants à Berthenay, mais l'inverse. Selon Patricia, mère de deux enfants en CE1 et CM1, il s'agit de ne pas non plus perdre le contact avec les enseignants. " S'il se passe quelque chose à l'école, on ne pourra pas parler à la maîtresse de vive-voix. Et le problème est le même pour les parents : si mes enfants ont des problèmes avec d'autres enfants, on ne pourra pas en discuter avec les parents. "

En cause également, le déplacement des élèves en bus de St Genouph à Berthenay. Il est jugé dangereux par certains parents d'élèves mais également coûteux pour la municipalité. D'après Christian Avenet, le maire du village, si le RPI se concrétise, " _cela devrait coûter près de 20 000 euros à chaque commune_. "

Le panneau d'affichage de St Genouph a été modestement investi par les revendications des anti-RPI. © Radio France - Yvan Plantey

Alléger les classes de St Genouph

Mais pour les rares parents d'élèves qui sont pour ce projet (5% d'après un sondage mené par l'association des parents d'élèves de St Genouph), en diminuant le nombre d'élèves, on focalise l'attention sur un nombre restreint d'élèves. D'autant que d'après Anne, professeur d'allemand en lycée, " ce n'est pas facile au niveau pédagogique quand on a des élèves qui ne travaillent pas en autonomie. "

Pour le maire, Christian Avenet, cette histoire relève davantage de la solidarité. Une solidarité entre deux communes voisines qui, selon lui, pourraient ne plus exister dans quelques années : " Je le fais pour ces enfants qui seront l'avenir de St Genouph et Berthenay. Il ne faut pas se faire d'illusions, dans un ou deux mandats, nos deux villages seront un arrondissement de Tours et la question de RPI ne se posera même plus. "

La décision finale devrait tomber courant mars, le temps que les conseils municipaux des deux villages votent pour ou contre ce projet de regroupement pédagogique.