Indre-et-Loire : les cahiers de vacances, un succès mitigé

Les cahiers de vacances sont un succès indéniable des ventes de livres estivales. Mais enseignants et libraires ne les plébiscitent pas pour autant.

Chaque été, les ventes de cahiers de vacances avoisinent les 4,5 millions d'exemplaires vendus. Les achats ont même explosés en 2020 après une année scolaire perturbée par le Covid. Mais malgré ce réel succès, les cahiers ne sont pas plébiscités par tous.

"Un incontournable"

"C'est un incontournable de l'été." Au Auchan de Chambray-les-Tours, Christophe gère le rayon livre du magasin. Début juillet, il a reçu une dizaine de box remplis de cahiers de vacances. On trouve des "classiques", publiés par les leaders du secteurs Nathan et Hachette. Mais aussi des cahiers à thème (comme l'écologie) ou avec des personnages aimés des enfants. "Ça a évolué, les exercices sont beaucoup moins sérieux qu'avant, note Christophe. Ce qui donne plus envie aux enfants !"

Chaque été, c'est le même scénario : "Les ventes vont crescendo de juillet à août" explique Christophe. Et avec une stabilité d'année en année. "C'est une valeur sûre, on les dispose toujours en évidence dans le rayon livre", note le vendeur. Le secteur a donc toujours un bel avenir devant lui.

"Il vaut mieux lire"

Mais une des questions qui entoure les cahiers de vacances, c'est leur utilité. "Ce n'est pas efficace de forcer les enfants à travailler... souffle une libraire tourangelle. Ils peuvent réviser d'une autre façon !"

Un avis que partage Mathieu Lamonerie, instituteur de CM2 et directeur de l'école Musset-Vigny de Tours. Depuis 22 ans, il constate que les cahiers ne sont pas toujours un succès : "Pas mal d'élèves les abandonnent au bout de quelques jours."

Pour lui, une seule solution : la lecture. "Si mes élèves savent bien lire, leur scolarité de sixième sera réussie" explique-t-il. Avec la coopérative de l'école, il a donc offert un livre à chaque élève pour l'été. "On s'adapte à leur goût. Le plus important, ce n'est pas de lire, mais d'aimer lire !"