Indre-et-Loire : les deux collèges REP mobilisés contre la fermeture de classes à la rentrée

Les deux collèges de REP d'Indre-et-Loire se mobilisent contre la baisse de dotations horaires à la rentrée prochaine. L'Arche du Lude à Joué-lès-Tours et Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps s'opposent à la fermeture de classes et la hausse d'effectifs par classe.

Ils se sentent sacrifiés. Les deux collèges REP d'Indre-et-Loire se mobilisent contre la baisse prévue de dotations horaires à la rentrée prochaine. L'Arche du Lude à Joué-lès-Tours et Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps s'inquiètent de fermetures de classes et d'effectifs plus chargés par classe, alors que ces deux établissements sont classés en zone d'éducation prioritaire.

Cinq élèves supplémentaires par classe à Stalingrad

Au collège Stalingrad, après une grève le 22 février suivie par la quasi-totalité du personnel, une quinzaine de professeurs se sont de nouveau rassemblés devant le portail, ce lundi 28 février. Dans cet établissement, deux classes devraient être supprimées, dont une classe de 6ème. Les effectifs par classe devraient également augmenter.

"On passerait de 23 élèves par classe, à 27/28 élèves", indique Marie-Pierre Kihm, professeure de lettres. "C'est trop, surtout en 6ème, pour faire la transition avec le CM2 dans de bonnes conditions." Sa collègue Mélanie Raymond, professeure de SVT, abonde. "On sait très bien qu'avec cinq élèves en plus, il sera moins facile de les aider, et que ça se traduira par un taux de réussite moins important."

On nous dit que notre collège s'apparente à un collège normal, mais on voit bien que c'est faux - Marie-Pierre Kihm, professeure de lettres

Une quinzaine de professeurs du collège Stalingrad se sont rassemblés devant l'établissement d'éducation prioritaire pour dénoncer la baisse des dotations horaires prévues à la rentrée. © Radio France - Chloé Martin

Les professeurs avancent un taux de réussite de 90% au brevet des collèges, signe que ce qui est actuellement en place fonctionne. "On nous dit même que notre collège s'apparente à un collège normal. Mais nous, on voit bien que c'est faux, que même si on a une mixité sociale, une partie de nos élèves est en grande difficulté. Ça se traduit par un décrochage, de faibles résultats, des tensions dans les classes", décrit Marie-Pierre Kihm.

Le collège devrait perdre 50 élèves à la rentrée. Les professeurs le savent, une classe au moins devra être supprimée. Mais ils demandent à garder cette spécificité des REP. "On met plein de choses en place, des projets, des options, et tout ça prend du temps et des moyens. On en est conscient, mais on sait aussi, parce qu'on est sur le terrain, que c'est ça qu'il faut", ajoute Mélanie Raymond.

Les professeurs du collège Stalingrad, à Saint-Pierre-des-Corps, dénoncent la baisse de moyens prévue à la rentrée. Copier

A l'Arche du Lude, le risque de perdre les heures dédoublées

Même constat au collège L'Arche du Lude, à Joué-lès-Tours. Les professeurs se réunissent ce mardi 1er mars pour définir la forme de leur mobilisation. A la rentrée, le collège devrait passer de 226 à 200 élèves, ce qui justifie pour l'Inspection académique, la suppression d'une classe et une hausse des effectifs dans les autres.

Ce sont des élèves qui ont besoin d'une individualisation des apprentissages - Alice Le Hen, professeure d'histoire-géographie

"On nous demande de choisir entre le dédoublement de certaines heures de français, mathématiques ou sciences, et les heures d'option. Ce qu'on refuse. On ne peut pas choisir entre aider les élèves les plus en difficultés et proposer une école ambitieuse", estime Alice Le Hen, professeure d'histoire-géographie. L'enseignante avance aussi les spécificités des élèves en REP, souvent en classes dédoublées en primaire. "Ce n'est pas pour rien. Ce sont des élèves qui ont besoin d'avoir un accompagnement et une individualisation des apprentissages. Ils ont également été beaucoup plus impactés par les confinements et l'école à la maison".

Alice Le Hen, professeure d'histoire-géographie au collège L'Arche du Lude, décrit les conséquences de cette baisse de dotations sur les élèves. Copier

Les dotations horaires définitivement arrêtées en juin

La Direction académique assure que les effectifs et dotations horaires de la rentrée 2022 seront ajustés définitivement en juin. D'ici là, les discussions continuent avec les professeurs, parents d'élèves et municipalités. Des représentants de plusieurs établissements se donnent rendez-vous devant le siège de la Dasen, le 9 mars prochain.