Indre-et-Loire : les enseignants d'une dizaine de collèges et lycées mobilisés contre la baisse de moyens

Pour dénoncer la baisse annoncée de postes et d'heures de cours, les enseignants d'une dizaine de collèges et lycées d'Indre-et-Loire ont manifesté à Tours ce mardi 22 mars. Au lycée Balzac de Tours et au collège Arche du Lude de Joué-lès-Tours, le personnel a même fait grève.