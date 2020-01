Indre-et-Loire : "les épreuves du Bac se passent normalement" dit le Rectorat malgré une grève d'enseignants

Ce lundi 20 janvier marque le lancement des épreuves de contrôle continu du Bac. La réforme concerne les élèves de première. "Les examens ont eu lieu ce matin comme prévu" dit le Rectorat Centre-Val de Loire. Dans les faits, en Indre-et-Loire, la situation a été tendue. Des enseignants sont en grève. Ils boycottent la surveillance des épreuves. Situation tendue avant le début des épreuves ce matin devant plusieurs établissements, comme au lycée Jean-Monnet de Joué-lès-Tours. Une quinzaine de policiers ont été dépêchés sur place pour bloquer une cinquantaine d'enseignants grévistes à l'extérieur. Les gendarmes étaient eux devant le Lycée d'Amboise.

Nous contestons la légalité et la pertinence de faire appel à des personnels non enseignant pour surveiller les épreuves. Les enseignants grévistes du Lycée Léonard de Vinci d'Amboise et leur représentation syndicale FO, CGT et SNES