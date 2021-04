Premier jour d'école à la maison en Indre-et-Loire et premiers bugs : "c'est de l'impréparation totale"!

Comme les élèves et enseignants de plusieurs autres académies en France, celle d'Orléans-Tours a connu son lot de problèmes de connections informatiques ce mardi à l'occasion du premier jour de cours à distance. Cela rappelle la situation d'il y a un an ou les bugs s'étaient multipliés.

Tout devait être prêt pour l'enseignement à distance mais comme l'an dernier, l'école à la maison a débuté ce mardi avec des bugs liés à des serveurs défaillants et des attaques informatiques, selon le ministère de l'Education Nationale. Selon le SNES-FSU, il y a des problèmes de connexion sur les espaces numériques de travail (ENT) d'au moins six régions. Le principal syndicat du secondaire recense des ralentissements ou une paralysie totale du serveur dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie, Normandie, Centre et Grand Est.

C'est de l'impréparation totale

Résultat, les critiques se sont accumulées sur les réseaux sociaux : "Combien d'élèves et de familles ont le sentiment de revivre la même impréparation, encore et encore ?", pouvait-on lire ce mardi matin sur Twitter. De nombreux messages faisaient état du même problème : "Et voilà, ça a planté à 9h02", "j'étais prête pour faire cours à distance mais ce n'était visiblement pas le cas de l'Education nationale".

L'Indre-et-Loire n'est pas épargné

L'Indre-et-Loire n'a pas été épargnée. De très nombreux collégiens et lycéens n'ont pu se connecter sur les Espaces Numériques de Travail comme ceux des lycées Paul Louis Courier ou Grandmont à Tours d'où la réaction de Anne Grandet du syndicat SNES 37 : "C'est à la fois scandaleux et extrêmement pénible. On a l'impression qu'on a rien appris depuis un an, c'est de l'impréparation totale,. Il y a un décalage entre les paroles de notre ministre et les situations concrètes que vivent les familles, ce n'est pas sérieux".