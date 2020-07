Indre-et-Loire : près de 1100 élèves vont bénéficier du dispositif "Vacances apprenantes" cet été

Plusieurs centaines d'enfants tourangeaux expérimentent depuis ce mardi matin ce nouveau concept sorti tout droit du confinement, et des arcanes du ministère de l'Education nationale, celui des vacances apprenantes ! A la Charpraie à Chambray-lès-Tours, le centre de loisirs de la ville de Tours, 100 enfants, du CP au CM2, vont ainsi passer les 15 prochains jours à reprendre les mathématiques et le français le matin avec des enseignants volontaires, et à enchaîner des activités plus ludiques l'après-midi, comme le tir à l'arc.

Faire en sorte que la prochaine rentrée soit plus facile

Céline Lambert est enseignante en maternelle à Tours. Elle est volontaire pour ces vacances apprenantes, parce que comme elle le dit, elle les aime ses élèves. "Pour les aider à raccrocher, pour qu'à la rentrée prochaine, ils reprennent le train de l'école plus facilement".

Ce dispositif s'adresse en effet à des enfants qui ont gardé quelques difficultés, malgré le déconfinement, comme Kiwan, 6 ans. "Pendant le confinement, la maîtresse envoyait des messages pour qu'on fasse du travail, c'était un travail par jour. Dès que c'était le week-end, c'est ma maman qui m'écrivait des choses pour que je les recopie. Je suis venu ici pour continuer à apprendre".

Bien sûr,rappelle le directeur académique Dominique Bourget, "on est là pour conforter des apprentissages, pas pour redécouvrir tout un programme". Ces 10 jours, c'est pour lui, "le petit appoint nécessaire pour appréhender la rentrée sans difficulté".

Sur deux sessions de 15 jours, ce sont donc 180 enfants de Tours qui vont bénéficier de ce dispositif "Vacances apprenantes" au centre de la Charpraie. Dans toute l'Indre-et-Loire, et pour tous les niveaux, de la primaire au lycée, ce sont 1100 élèves tourangeaux qui seront concernés d'ici la fin du mois d'août.