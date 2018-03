La semaine de quatre jours va revenir en force dans les écoles d'Indre-et-Loire à la rentrée prochaine. Les communes ont désormais la liberté de choisir entre le retour aux 4 jours ou le maintien des 4 jours et demi. Elles ont encore du temps pour le faire, jusqu'à fin mars. Mais on sait déjà qu'au moins 90% des communes reviendront à la semaine de 4 jours, et qu'une trentaine seulement resteront aux 4 jours et demi. Ces exceptions, Chambray-les-Tours en fait partie. Les écoles de Chambray seront d'ailleurs les seules de l'agglomération tourangelle à conserver la semaine de 4 jours et demi. Ce sont les parents qui à 60%, se sont prononcés pour le statu-quo dans un questionnaire de la FCPE. La décision a été prise par étapes, via un comité de pilotage d'abord, composé de représentants des parents d'élèves, des enseignants, associations et mairie. Et puis, dans un second temps, l'envoi d'un questionnaire aux parents qui ont répondu favorablement à 60%. La présidente de la FCPE Sylvie Brunet n'est pas étonné par ce résultat. A Chambray-les-Tours, on a des Temps d'Activités Périscolaires de qualité. On a une grande diversité d'animations, et les parents sont satisfaits.

Cela correspond aussi à notre volonté d'améliorer le quotidien de l'enfant avec de l'école le matin et des après-midi plus allégés - Le maire Christian Gatard

Les TAP, ou Temps d'Activités Périscolaires, ont coûté 200.000 euros à la mairie de Chambray l'an dernier. Malgré cela, le maire Christian Gatard a accepté le verdict des parents. A Chambray-les-Tours, 73% des enfants scolarisés sont inscrits dans des activités périscolaires et le seront donc encore à la rentrée prochaine.