Indre-et-Loire : un CAP de crémier-fromager fait son apparition pour répondre à la demande

Pour répondre à la demande et faire face à la difficulté de trouver des vendeurs qualifiés, le Campus des métiers et de l'artisanat de Joué-lès-Tours vient de lancer un CAP de crémier-fromager. Une formation qui est à destination des personnes déjà titulaires au minimum d'un CAP.

Le Campus des métiers et de l'artisanat de Joué-lès-Tours vient de lancer un CAP de crémier-fromager. C'est le premier en région Centre Val-de-Loire. Cette formation se prépare en un an et s'adresse aux personnes déjà titulaires au minimum d'un CAP. Cette formation vient tout juste de commencer. Pour cette première promotion ils sont sept, ils vont suivre 400 heures de formation avec pour la plupart deux jours de formation par semaine et trois jours en entreprise.

Ils viennent d'univers très différents.

Parmi les sept alternants l'un est juriste, une autre travaille dans la grande distribution, Manon a une licence de l'art du spectacle, Fiona 19 ans a une licence de lettres, elle a tout arrêté en raison de la crise sanitaire : "Mon but était d'ouvrir une librairie, j'ai toujours voulu être proche du client, pouvoir le conseiller, me rendre utile et apporter quelque chose aux autres. La fromagerie c'est un peu dans le même style sauf que c'est du fromage quoi ! J'ai toujours fait des petits jobs d'étudiant en restauration. Depuis que je suis toute petite, j'aime le fromage et la gastronomie française, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me dirige tout naturellement vers la fromagerie".

Les fromagers étaient demandeurs

Ce CAP de crémier-fromager vient en complément des formations déjà dispensées au Campus, celles qui concernent les métiers de bouche. Cette formation est une première en région Centre Val-de-Loire explique Benjamin Dechelle le directeur du Campus des métiers et de l'artisanat de Joué-lès-Tours : "Quand on demande aux différents prescripteurs comme le Pôle Emploi, nous savions qu'il y avait des touches de ce côté là, mais c'est surtout la profession qui nous a dit avoir besoin de recruter, de rechercher du monde, des personnes formées sur le tas mais avoir un diplôme cela renforce l'employabilité. Aujourd'hui nous en avons sept, dans un an nous en serons au double et nous espérons que cela se poursuivra".

Vendre du fromage et apporter des conseils, c'est un savoir-faire

Jean Marie Boutet est le plus gros fromager indépendant d'Indre-et-Loire. Il possède six boutiques dans le département, Saint-Avertin, Fondettes, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Montlouis-sur-Loire et Luynes : "On ne peut développer notre activité que si nous avons du personnel compétent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Dans la fromagerie, être un simple vendeur ne suffit pas, il faut une vraie connaissance afin de donner des conseils car si nos clients viennent chez nous c'est pour consommer des bons produits. Ce CAP est une aubaine pour nous".