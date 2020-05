Indre-et-Loire : moins d'un collégien sur deux de 6ème et 5ème reprendra lundi

Après les maternelles et primaires, ce sont les collèges d'Indre-et-Loire qui reprennent ce lundi. Ce sont d'abord les élèves de 6ème et 5ème qui sont concernés, avec pour eux aussi beaucoup de changements.

Moins de la moitié des élèves de 6ème et 5ème dans les collèges publics du département reprennent en début de semaine prochaine, soit précisément 4.600 collégiens. A l’heure de la reprise, plus de la moitié des parents ont donc décidé de ne pas remettre leur enfant en classe (56%). Cette reprise sera également très différente par rapport à avant dans les 54 collèges publics (il y a aussi 17 collèges privés). Les élèves porteront tous un masque distribué par l’Education Nationale, les classes seront plafonnées à quinze élèves. Les élèves ne changeront plus de classe. Ce sont les enseignants qui bougeront.

Nettoyage plusieurs fois par jour

Plusieurs procédures de nettoyage sont mises en place par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire en charge des collèges publics. D’abord, chaque enseignant va nettoyer son bureau et la poignée de porte en sortant. Les tables et les meubles non utilisés ont déjà disparu des classes. Les agents nettoieront les tables et chaises à la pause méridienne, ce qui fera au moins deux nettoyages par jour. Le conseil départemental d’Indre-et-Loire ayant la charge des 54 collèges publics, il a mis aussi dans chaque classe du gel hydroalcoolique et des sprays désinfectants à disposition des élèves et des enseignants. Les sanitaires seront nettoyés au moins trois fois par jour, avec un surveillant qui imposera le nettoyage des mains.

Fini les selfs, les élèves auront des plateaux de repas froid

Autre mesure marquante de cette rentrée dans les collèges, la cantine (également à la charge du Conseil départemental d'Indre-et-Loire) qui va concerner à partir de ce lundi presque trois quart des élèves de 6ème et 5ème. Le self disparaît. Fini le choix. Il y aura plus de 3.800 demi-pensionnaires, mais jamais plus de 3.300 suivant les emplois du temps. Sur les plateaux, des repas froids, avec des produits locaux, seront mis à table, directement. Les élèves seront espacés. Pour servir tout le monde, plusieurs services seront faits, la pause méridienne sera rallongée pour permettre un nettoyage entre deux services.