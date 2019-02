Indre-et-Loire : un espoir pour les parents d'élèves de Monnaie et Véretz

Indre-et-Loire, France

Des parents et des enseignants de Monnaie, Joué-lès-Tours et Courcay ont manifesté jeudi soir devant la Préfecture à Tours à l'occasion du CDEN, chargé d'examiner la future carte scolaire 2019/2020. Un CDEN qui a été reporté une première fois en début de semaine faute de quorum. Le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale a globalement validé, à quelques exceptions près, la future carte scolaire. En revanche, les fermetures de classes prononcées pour Monnaie et Veretz sont à confirmer, en fonction des effectifs de la rentrée de septembre. Pour l'instant, on s'oriente vers 37 ouvertures de classes primaires et maternelles en Indre-et-Loire et 28 fermetures.