Indre-et-Loire: un plan alimentaire pour passer à 50% de produits locaux et bio dans les cantines des collèges

Indre-et-Loire, France

Le conseil départemental d'Indre-et-Loire lance un plan alimentaire dans les collèges. L'objectif est de développer les circuits courts pour que d'ici 2022, les cuisines des cantines utilisent et servent 50% de produits durables, locaux et bio. Actuellement, on en est à 30%. Pour atteindre cet objectif, le département va augmenter sa contribution; de 5 millions d'euros pour l'achat de denrées alimentaires, elle va passer à 5,5 millions dès cette année.

Nous avons accru notre participation financière pour atteindre 50% de produits locaux et durables en 2022, dont 20% de produits bio. La hausse pour les familles dont un enfant mange à la cantine tous les jours c'est-à-dire 144 jours par an sera minime. L'idée c'est d'éduquer les collégiens à mieux manger et moins gaspille, pour la santé et pour l'environnement -Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental

Concrètement, la part versée par les familles dans l'assiette des collégiens va augmenter de 12,96 euros par an pour les demi-pensions. Ce qui fera une participation annuelle de 468 euros au lieu de 455,04 euros actuellement. Pour favoriser les circuits courts dans la viande, le conseil départemental va demander aux collèges de se fournir plus fortement à l'abattoir de Bourgueil, un équipement d'intérêt public qui en a grand besoin Il enregistre 57 000 euros de déficit de production.

Jean-Gérard Paumier donne un exemple: "à Chédigny, une petite entreprise fait des yaourts qui sont vendus chez Fauchon à Paris et qui ne sont pas consommés dans les écoles, les collèges et les lycées de Loches. C'est à cela qu'il faut remédier"

Il faut ajouter que les 51 chefs de cuisine des 54 collèges du département servent 2,5 millions de repas par an à un peu plus de 19 000 collégiens. Et que la restauration en collège, ce sont 270 agents, soit une masse salariale de 8,5 millions d'euros.