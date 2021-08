Indre-et-Loire : une rentrée qui s'annonce un peu plus sereine dans les établissements scolaires

J-3 avant la rentrée scolaire. En Indre-et-Loire, la centaine de milliers d'élèves reprendront jeudi le chemin de leur école, collège ou lycée. Une rentrée qui se fera sous le régime du niveau 2 du protocole sanitaire fixé par l'Education Nationale. Pour en parler, Frédéric Libourel, le principal du collège Jean Zay à Chinon était l'invité ce lundi de France Bleu Touraine :

" Nous travaillons depuis une semaine avec les personnels d'entretien et administratifs à la préparation de cette rentrée. Et nous sommes dans le tempo.

A la différence de la rentrée dernière, c'est que depuis, nous avons expérimenté tous les niveaux du protocole. Du coup, nous sommes dans des conditions beaucoup plus sereines pour appréhender cette rentrée".

Sur le port du masque

"Masque obligatoire à l'intérieur des locaux pour les élèves et le personnel, mais pas dans la cour de récréation. C'était déjà le cas en juin dernier en fin d'année scolaire. Et nous referons des séances d'informations auprès des élèves sur le respect des gestes barrières dès la rentrée"

Sur la cantine

"Notre protocole sera un peu plus souple que l'an dernier. Nous éviterons les brassages entre niveaux différents ( 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ) pour retrouver un peu plus de vie sur cette pause méridienne avec la remise en route de certains clubs entre midi et deux".

Sur la vaccination

"Tous les élèves vaccinés ou non seront bien sûr accueillis au collège. Notre rôle sera d'abord d'informer les familles qui souhaitent faire vacciner leur enfant qu'il y aura la possibilité de faciliter cette vaccination. Avec des créneaux de vaccination dédiés dans un centre, organisés par l'ARS et pris sur le temps scolaire"

En cas de contamination dans une classe

"L'élève est isolé chez lui. Ses camarades vaccinés pourront rester en classe. Pour ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont déclarés cas contact seront eux aussi isolés. Et nous mettrons en place des cours en distanciel. Nous avons aujourd'hui la maitrise technique pour organiser ce genre de cours hybride avec ordinateurs, caméras, vidéoprojecteurs".