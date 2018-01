Zéro Déchet : possible à condition de changer sa façon de consommer et de remplir ses poubelles. Sébastien Moreau est maître de conférence en biologie des organismes à l'Université François Rabelais , il milite pour l'association Zéro déchets Touraine. Objectif : éduquer les futures générations.

Tours, France

De plus de 350 kilos de déchets par an pour une personne ordinaire, Sébastien Moreau a réussi à réduire sa production de déchets non recyclables et non réutilisables à 2 kilos auxquels s'ajoute évidemment le verre réutilisable et le papier recyclable et en seulement 4 années. Selon lui, certaines astuces sont vraiment à la portée de n'importe quel consommateur. Pour éviter les déchets, il faut commencer par ne pas en acheter !

Le meilleur exemple du déchet à éviter : les emballages

"Il y a les bons et les mauvais emballages" explique Sébastien Moreau "les bons emballages, ce sont ceux qui garantissent au consommateur des règles d'hygiène irréprochables, et ceux-là doivent être conserver." Mais il y a les autres emballages, les inutiles qui ne servent explique le militant de l'association Zéro Déchet Touraine, qu'à assurer la promotion des marques au détriment parfois de la qualité du produit "ce sont des vendeurs silencieux qui ne vont pas fournir l'information essentielle aux consommateurs". Et de citer l'exemple des yaourts :"près de 40% du prix de revient est consacré au marketing" C'est typiquement dit il le produit que l'on peut trouver ailleurs, sans emballage excessif chez le crémier ou le fromager en portant son pot recyclé ou même fait à la maison.

Le zéro déchet : un mode de consommation différent

Le groupe de collégiens du Collège Rameau à Tours qui a reçu la visite de Sébastien Moreau a bien compris la leçon : pour moins de déchets, il suffit donc de ne pas les acheter. Seul petit bémol, les jeunes élèves ont bien compris aussi que les courses pouvaient prendre plus de temps pour trier les bons emballages, du temps encore pour choisir le bon recyclage des déchets et enfin du temps pour les produits maison que leur a proposés Sébastien Moreau : le dentifrice, les barres de céréales.

Zéro Déchet propose de changer sa façon de consommer : dans l'idéal, on se rend chez son épicier avec son bocal recyclé ou son sac papier réutilisé, on privilégie le marché et les légumes directement dans le panier ou encore les rayons vrac des grands magasins.

Près de 800 millions de tonnes de déchets de toute nature sont produits chaque année en France

Conférence ce mercredi soir 10 janvier à 20h de l'association Zero Dechets Touraine à la Fac François Rabelais amphi 1 rue des Tanneurs à Tours

Si vous souhaitez plus d'informations : www.zerodechettouraine.org