Buzançais, France

La rentrée des classes, c'est déjà le 3 septembre prochain. Les écoliers se couchent plus tôt, ils se préparent à reprendre le rythme, tout comme les équipes pédagogiques. Les écoles elles-mêmes se sont préparées car l'été a permis de leur refaire une beauté. C'est le cas de l'école primaire de Buzançais dans l'Indre qui est désormais fin prête à recevoir ses 177 élèves.

La directrice de l'école primaire, Nathalie Lardy a prévu une première surprise pour les élèves, dans la cour. "Les bancs ont été repeints avec des couleurs vives pour égayer la cour. On a choisi un bleu, un vert pomme et un rouge", explique-t-elle. Elle a également la surprise de découvrir, dans la deuxième cour, que les deux marelles demandées sont déjà peintes sur le sol.

Des travaux entrepris cette année vont permettre de mieux climatiser l'école

Des aménagements ont également été réalisés à l'intérieur des bâtiments dans les salles de classe. Les porte-manteaux avec les étiquettes portant le prénom de chaque élève de CP sont déjà installés, tout comme quatre vidéoprojecteurs. Pour les derniers réglages, ce sera du ressort des services techniques de la mairie. "On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, il y a les parents, tout le monde est un peu angoissé, stressé à la rentrée donc on essaie d'éviter les petites choses qui embêtent encore plus et on essaie d'être toujours réactif à la demande", souligne Denis Villin, adjoint au maire de Buzançais.

Il doit déjà programmer les prochains travaux qui auront lieu au cours de l'année scolaire. Il s'agit d'installer de la climatisation dans les salles de classe à l'étage mais aussi de créer une pièce où les enfants pourraient aller se rafraîchir une heure, en cas de canicule. Ces travaux vont coûter près de 30 000 euros. Ils vont s'ajouter à des aménagements pour mieux sécuriser l'école qui, eux, vont coûter 40 000 euros.