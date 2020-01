Indre : des enseignants de l'atelier Canopé craignent un "démantèlement" du réseau

Châteauroux, France

Dans cet atelier niché entre l’IUFM et l’école primaire d'aplication Arago à Châteauroux, il y a des livres, des robots d’apprentissage, de quoi faire de la radio ou encore une salle dédiée aux animations. L'endroit fourmille de ressources pédagogiques à disposition des enseignants d'environ 250 établissements scolaires, de la maternelle au lycée. L'équipement est moderne, récemment renouvelé. Mais ce qui domine, c'est la crainte que les structures départementales soient rattachées aux rectorats, comme le prévoit le ministre de l'Education nationale chacun des ateliers. Pour les salariés, c'est une plongée dans l'inconnu. "On a une certaine autonomie budgétaire pour fonctionner, on a des subventions du conseil départemental", explique Denis Chatiron, enseignant-médiateur. "Donc cette nouvelle affectation fait que, sans entité, on ne peut plus continuer à travailler de cette manière-là et ça nous inquiète énormément sur l’avenir du lieu et des actions qu’on mène."

De gauche à droite, Marie-Catherine Boutinet, Stéphanie Ponroy et Denis Chatiron, enseignants-médiateurs © Radio France - Louis Mondot

L'atelier organise de nombreuses activités avec des partenaires, qui permettent à la structure d’exister hors les murs. "On a une action avec le cinéma Apollo où des élèves viennent animer des émissions de radio dans la salle de cinéma, il y a le prix Escapages, qui est quelque chose de fort, on a énormément de projets événementiels tout au long de l’année qui animent un petit peu la vie éducative locale", précise Denis Chatiron.

Une pétition en ligne a déjà déjà recueilli plus de 12 000 signatures. Stéphanie Ponroy, enseignante-médiatrice dans le même atelier, veut y voir une preuve de l’attachement à cette structure de proximité. "On est fondamentalement persuadés qu’elle a un rôle, tranche-t-elle, et on a l’impression dans les retours que ce rôle est reconnu et que les enseignants ont réellement besoin de nous. Au-delà de nos missions, c’est le lieu auquel on tient et qu’on souhaite défendre". Le directeur général du réseau Canopé devrait faire des annonces aux salariés mercredi. En attendant, l'atelier de l'Indre appelle à un rassemblement lundi 27 janvier à 18h devant ses locaux, à Châteauroux.