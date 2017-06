Indre : Plus de 1.500 enfants ont participé à la 21ème édition des Foulées du Parc

Comme chaque année, les Foulées du Parc ont fait le plein ! La 21ème édition met à l'honneur la commune de Néons-sur-Creuse, au sud-ouest de l'Indre.

Un soleil d'été, un verger de cerisiers, et une grande tablée installée à l'ombre. Au menu, jus de pomme, pain et chocolat. De quoi prendre des forces avant le grand départ. Les enfants des écoles du Parc Naturel de la Brenne arrivent, classe après classe, pour la première étape de la randonnée du jour, aux alentours de Néons-sur-Creuse.

Le goûter est servi ! Au menu, uniquement des productions locales... © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Il y a deux parcours. L'un pour les CP et CE1 de 5 km. L'autre, pour les plus grands, de 11 km**.** explique Patrice Houssin, président de la commission enfance jeunesse au PNR. Le long du parcours, nous proposons des ateliers. Par exemple, il y a quelque chose autour des poissons migrateurs, un atelier sur le pain, un autre sur les matériaux de construction notamment".

L'objectif est donc à la fois sportif mais aussi éducatif. Et tout, le long du chemin, est prétexte à une leçon de choses. "Là, regardez maîtresse, une éolienne !" s'exclame un enfant; "Et tu sais à quoi ça sert ? " "A faire des photos !" "Mais non, corrige un camarade, c'est pour faire de l'électricité!"

1.500 à 1.600 écoliers sur les chemins de Néons

Chaque année, une nouvelle commune est choisie pour être l'organisatrice de ces Foulées. Pour la première fois, c'est Néons-sur-Creuse qui a été sélectionné.

Les enfants ont préparé une chorégraphie pour l'occasion © Radio France - Gaëlle Fontenit

Plus de 1.500 enfants participent à la sortie. Les écoles sont invitées à faire le parcours à tour de rôle, tout au long de la semaine.

Clou du spectacle : le fameux pique-nique, très attendu des enfants. "Cette année, comme Néons a encore un four à pain, nous proposerons du pain cuit ici aux enfants. Ils auront aussi du fromage de chèvre de Pouligny-Saint-Pierre et des cerises du Blanc" liste Patrice.

De quoi motiver les troupes, qui profitent de la pause pour présenter une chorégraphie travaillée par tous les enfants pour l'occasion, sur le thème... de Néons-sur-Creuse !