Indre : plusieurs ouvertures de classes décidées après la rentrée scolaire

C'est comme ça chaque année, une fois la rentrée passée, le comité technique spécial départemental de l'Education Nationale se réunit pour adapter son nombre de classes aux effectifs réels des élèves. Ce vendredi, l'ouverture de plusieurs postes a donc été acté pour le premier degré dans l'Indre.

Il y aura une classe de plus à l'école maternelle du grand poirier à Châteauroux et une autre à l'école maternelle de Neuvy-St-Sépulchre. Un poste de "coordonnateur de la cité éducative de Châteauroux" est également créé. D'autres ouvertures ont été actées, en prenant sur les effectifs de remplaçants : une classe supplémentaire à l'école maternelle Paul Eluard de Déols et un demi-poste, toujours à Déols, à l'école maternelle Jean Monnet. Les écoles de Chaillac et Mérigny bénéficieront elles aussi chacune d'un poste à mi-temps.

Lors du vote, un syndicat, l'Unsa, a voté pour cette proposition de l'inspection académique. Le Snuipp et la CGT se sont abstenus.