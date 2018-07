Mers-sur-Indre, France

Séquence émotion. Le directeur de l'école de Mers-sur-Indre part à la retraite ce vendredi soir après 41 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale. Jean-Luc Dessoubrais, 58 ans, a fait toute sa carrière dans l'Indre, dans des petites écoles de campagne : Ambrault, Tranzault et Mers-sur-Indre. Les enfants lui avaient réservé une petite surprise.

Bonne retraite Jean-Luc..."

Les enfants lui souhaitent une bonne retraite... et lui offrent une petite chanson : "La croisade des enfants" de Jacques Higelin. Copier

Quand ses élèves de grande section et de CP lui chantent en chœur : "Bonne retraite Jean-Luc !"... l'instituteur ne cache pas son émotion. "Bah oui ça me touche, évidemment... ces petits bouts, hein... ils rendent au centuple ce qu'on leur donne". Ces 41 ans de carrière représentent autant de souvenirs qui remontent.

Toute une carrière en milieu rural

L'un des dessins offerts à l'instituteur © Radio France - Jonathan Landais

Jean Luc Dessoubrais a commencé sous Valérie Giscard d'Estaing : il passe le concours d'entrée à l'école normale de Châteauroux en 1974, puis obtient sa première classe à Ambrault en 1979. Il deviendra ensuite directeur du RPI de Tranzault-Sarzay, puis termine aujourd'hui comme directeur du RPI de Mers-sur-Indre et Montipouret.

Jean-Luc rend hommage a son premier instituteur Copier

Il nous a appris à compter, à lire l'alphabet"

Et les enfants, qu'ont-ils appris avec lui ? "On a appris l'alphabet, quand on a terminé il nous fait des jeux, des coloriages magiques... il nous a appris à compter et à écrire le mot coq.. cocorico !" La retraite n'a pas l'air d'effrayer Jean-Luc. "Je vais faire des petites promenades, aller à la pêche... j'ai une fille qui va se marier aussi donc ça va bien m'occuper au départ".

La relève est déjà assurée : la nouvelle directrice Madame Bonnin, en provenance de Pruniers prendra ses fonctions à Mers-sur-Indre à la rentrée de septembre. En guise de cadeau de départ, les enfants lui ont offert une belle ribambelle de dessins et de petits mots.