Inégalités scolaires : 800 élèves accompagnés dans la Loire pendant les vacances de la Toussaint

Pendant les vacances de la Toussaint, qui débutent ce vendredi soir, des cours de renforcement sont proposés dans la Loire aux élèves les plus en difficulté.

Avant la rentrée des classes en septembre, 3000 élèves ont pris part au dispositif vacances apprenantes dans la Loire, selon la direction académique des services de l'Education nationale dans le département. Et pendant les congés de la Toussaint, 800 élèves vont encore bénéficier d'un soutien scolaire, grâce à l'aide de 40 enseignants, indique le nouveau directeur académique, Dominique Poggioli. Car malheureusement, les écarts de niveau nés du confinement au printemps n'ont pas pu être totalement comblés.

Dominique Poggioli, directeur académique des services de l'Éducation nationale dans la Loire Copier

"Nous avons en effet observé pour un certain nombre d'élèves des disparités dans les acquisitions des compétences, et nous avons observé aussi dès la rentrée, pour certains élèves, une perte d'habitude de travail en classe, de respect des règles", explique Dominique Poggioli, en précisant que cela concerne l'école primaire.

Une seule classe fermée dans la Loire cette semaine

C'était une des grandes inquiétudes de la rentrée de septembre. Concernant les inquiétudes sanitaires, après six semaines de classe, la direction académique de la Loire tire un bilan satisfaisant. Le protocole est bien respecté et "il a permis, en règle générale, de diminuer le nombre de situations de Covid positive", même si depuis le début du mois d'octobre, "nous observons une inflexion dans les écoles, les collèges et les lycées", note Dominique Poggioli. Cette semaine, précise-t-il, une seule classe a été fermée dans la Loire, en école maternelle. Il n'y en avait aucune la semaine précédente.

Pour assurer la continuité de l'enseignement malgré l'épidémie de coronavirus, la direction académique indique qu'elle a décidé avant la rentrée de septembre de reporter la formation des enseignants, qui démarre habituellement tout début septembre. Cela a "permis d'avoir _un volume de remplaçants très important, plus important que d'habitude_", indique le directeur académique. Il évoque "cinq à six enseignants ainsi mobilisés par circonscription" (la Loire compte 14 circonscriptions). Une vingtaine de remplaçants a notamment été mobilisée quelques jours après la rentrée dans les écoles de Firminy, en raison de plusieurs cas de Covid-19 parmi les enseignants et employés.