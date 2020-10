INFO France Bleu Normandie : l'université de Caen va limiter à 50% sa capacité d'accueil à partir de lundi

L'Université de Caen préfère anticiper. Alors que le passage du Calvados en zone d'alerte renforcée pourrait être annoncé en fin de semaine en raison de l'accélération de la propagation de l'épidémie au sein du département, le campus prend les devants et annonce qu'il accueillera que la moitié des étudiants à partir de lundi prochain.

Une mesure qui s'impose

La direction du campus a envoyé en début de semaine un courriel à l'ensemble des étudiants et des professeurs de la Fac. En ce moment, 35 étudiants sont atteints du coronavirus et plus de 500 sont à l'isolement. Le taux d'incidence - c'est à dire le nombre de cas pour 100.000 habitants ; au sein de l'université est de 140, cela reste nettement inférieur à l'échelle du département puisqu'il culmine à 280 dans la population des 20 / 29 ans.

Des cours à distance pour certaines formations

Concrètement à partir de lundi prochain, les amphithéâtres, les salles de TD, les bibliothèques universitaires, et les restos U ne pourront accueillir que la moitié des étudiants reçus habituellement. "En fonction des formations, il y aura une réorganisation" explique Pierre Denise, le président de l'Université de Caen. "C'est à dire qu'il n'y aura plus de cours magistraux là où il y a énormément d'étudiants comme en Droit, Staps ou psychologie. Pour ces formations, ça pourra être du distanciel avec des cours filmés en direct ou pré-enregistrés."

Les amphis équipés de caméras

Concernant les cours à distance, l'université est prête assure Pierre Denise : "Nous avons renforcé nos infrastructures numériques, en terme de serveurs. Un grand nombre d'enseignants se sont formés. Et puis on a équipé beaucoup d'amphis de systèmes de systèmes de captations automatiques. Tout n'est pas encore installé mais le dernier amphi sera équipé la semaine prochaine." Par ailleurs, 450 ordinateurs portables sont disponibles pour des prêts pour les étudiants en difficulté financières.