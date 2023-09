INFO FRANCE BLEU - Elisabeth Borne et Gabriel Attal font la rentrée scolaire au lycée Simone Veil de Liffré

Elisabeth Borne et Gabriel Attal feront la rentrée scolaire au lycée public Simone Veil de Liffré en Bretagne

Lundi 4 septembre, les élèves de Seconde du lycée Simone Veil, lycée d’enseignement général et technologique à Liffré, feront leurs premiers pas dans l'établissement sous le regard de plusieurs membres du gouvernement. La Première ministre, Elisabeth Borne, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal et Fadila Khattabi, la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, seront aux côtés du proviseur et des professeurs principaux. L'information France Bleu a été confirmée par le rectorat de l'académie de Rennes.

Un mail doit être envoyé aux parents des élèves de Seconde pour les informer de cette visite ministérielle dans ce lycée du nord-est de l’agglomération rennaise. 28 communes sont rattachées à cet établissement qui a ouvert ses portes en septembre 2020. D’une capacité, à terme, de 1.500 élèves, le lycée Simone Veil a été conçu selon les principes d’écoconstruction. Financé par la Région (47,2 millions d’euros), il a été intégralement livré en janvier 2021.

La visite de la Première ministre, Elisabeth Borne, de Gabriel Attal et de Fadila Khattabi sera entre autres axée sur les projets environnementaux et culturels de l'établissement. Une visite est annoncée également lundi 4 septembre dans l'école publique Armandine Mallet de Saint-Germain-sur-Ille au nord de Rennes pour évoquer les savoir-faire fondamentaux.