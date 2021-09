INFO FRANCE BLEU - Le nombre de classes fermées à cause de cas positifs Covid-19 explose en Côte-d'Or

En l'espace de quelques jours, l'académie de Dijon enregistre une forte augmentation du nombre de classes fermées à cause de cas positifs Covid-19. De 25 en fin de semaine dernière, ce sont désormais 37 classes dont les élèves sont priés de rester chez eux car considérés comme cas contact. Cela concerne 31 classes en primaire et six classes en maternelle, soit 13 de plus que la semaine dernière.

Les parents doivent s'organiser en catastrophe

Ces fermetures de classes ne sont évidemment pas sans causer des soucis aux parents. Ils doivent souvent s'organiser pour garder leurs enfants, la nouvelle tombant souvent de manière brutale.

C'est le cas de Sonia, maman de deux enfants dont la classe a fermé cette semaine dans le département, et pour elle, c'est un peu la galère.

Ca m'embête que mes enfants puissent entendre certaines conversations - Sonia, maman de deux enfants

"Je suis cadre dans l'aide sociale à l'enfance et mon travail, c'est d'être scotché à un ordinateur et à un téléphone pour être en lien avec les gens. Quand on vous parle de viol ou de chose comme ça, c'est difficile de s'isoler quand on n'a pas un bureau attitré pour faire ça. Au niveau de mes enfants, ça m'embête qu'ils puissent entendre certaines conversations. D'autre part, cela demande une disponibilité que je n'ai pas. J'ai un fils qui va avoir 10 ans et une petite fille qui a huit ans donc faire l'école à la maison et être disponible puisque l'employeur considère que vous êtes en journée de travail. Mais c'est sur des rythmes parfois chaotiques, quand vous devez parfois mener une réunion de trois heures, quand vous la conduisez, vous n'êtes pas là juste en figuration. C'est compliqué de virer tout le monde ou de laisser ses enfants devant un écran ou de les faire manger tard. C'est complètement décousu au niveau de l'organisation. Moi j'admire ceux qui font ça mais j'aurais préféré qu'on soit en garde d'enfants pleine et qu'il n'y ait pas de possibilité de télétravail !" témoigne la jeune maman.