INFO FRANCE BLEU - Les écoles de Saint-Etienne rouvrent la semaine du 11 mai pour les "niveaux stratégiques"

Les écoles de Saint-Etienne vont rouvrir dans le courant de la semaine du 11 mai pour les élèves de grandes sections, CP et de CM2 ainsi que pour les enfants dont les parents devront retourner travailler avec le déconfinement annonce le maire Gaël Perdriau.

Ce n'était pas le souhait du maire, mais les écoles de Saint-Etienne vont bien rouvrir dans la semaine du 11 mai pour les élèves de "niveaux stratégiques" annonce Gaël Perdriau, à savoir les élèves de grandes sections, de CP et de CM2.

Pour préparer cette rentrée, la mairie a envoyé un questionnaire aux parents des 16.000 élèves stéphanois pour savoir s'ils souhaitaient ou non renvoyer leurs enfants à l'école. Ils sont 70% à avoir répondu par la négative à ce jour assure Gaël Perdriau. Cela signifie donc un nombre limité d'enfants dans les locaux et la possibilité pour la municipalité de garantir l'application des règles de sécurité sanitaire.

J'aurais préféré que l'école soit repoussée au mois de septembre. (...) Je n'ai pas été entendu donc je prends mes responsabilités

Les conditions de ce retour en classe sont encore en cours d'élaboration. "L'école va reprendre le 11 mai pour les enseignants et puis on est en train de travailler avec le préfet, l'inspecteur d'académie et puis l'ensemble des personnels municipaux pour permettre aux enfants de reprendre l'école au courant de la semaine prochaine" explique le maire Saint-Etienne.

"J'aurais préféré que l'école soit repoussée au mois de septembre, c'est l'objet de la demande très officielle que j'ai faite au Premier ministre. Je n'ai pas été entendu donc je prends mes responsabilités" précise Gaël Perdriau. "Vous avez d'abord les enfants qui sont dans des niveaux stratégiques. Je pense aux grandes sections, aux CP, aux CM2 qui l'année prochaine vont aborder _des étapes d'apprentissage qui sont des socles importants pour construire la suite_."

Retour en classe aussi pour les CE1 de REP et les élèves d'Ulis

Les élèves de CE1 scolarisés en Réseau d'éducation prioritaire (REP) et les élèves des Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) pourront aussi retrouver le chemin de l'école dans le courant de la semaine du 11 mai puisqu'il s'agit dans les deux cas de classes à petits effectifs.

Par ailleurs, la ville de Saint-Etienne va proposer "un mode de garde dans [ses] écoles, en complétant ce service par du périscolaire et par la cantine" pour les enfants dont les parents doivent reprendre le travail le 11 mai avec le déconfinement, sur le modèle de la garde proposée depuis le 16 mars aux enfants de soignants et des professionnels mobilisés dans la lutte contre le coronavirus.