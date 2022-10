INFO FRANCE BLEU : Une élève du CIFA d'Auxerre sacrée meilleure apprentie de France

Elle s'appelle Léa Rougier, elle a 18 ans et elle est actuellement en "BAC Pro commercialisation et service en restauration" au Centre interprofessionnel de formations d'apprentis d'Auxerre (CIFA). Elle vient d'être sacrée meilleure apprentie de France, section arts de la table.

"Le travail, ça paye" - Léa Rougier

La jeune femme, désormais lauréate de cette finale, estime que c'est grâce à son travail acharné qu'elle a pu décrocher ce titre. "C'est gratifiant dans le sens où je sais de quoi je suis capable", raconte-t-elle. "Il n'y a que ça qui compte : le travail, le travail, le travail" confie-t-elle.

Un an de préparation

Elle a disputé ce lundi 24 octobre la finale nationale du concours des meilleurs apprentis de France des arts de la table. Et pas n'importe où, dans le palace parisien du chef Alain Ducasse, à l'hôtel Meurice.

Un moment important pour Léa Rougier, attendu depuis bientôt un an : "On a été mis au courant des épreuves du concours en octobre 2021. Depuis, je m'entraîne ici au CIFA et au restaurant la Côte Saint-Jacques à Joigny, où je fais mon alternance, explique la jeune femme. La première étape s'est plutôt bien passée, je me suis classée première au concours régional en mars dernier."

Pour la suite, elle voudrait pouvoir décrocher son baccalauréat, peut-être entamer un BTS ou bien partir à l'étranger pour travailler son anglais. Mais seulement pour un mois. "Je pense que je vois mon avenir en France, il y a beaucoup à faire avec la gastronomie française" précise-t-elle, euphorique.