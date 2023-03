INFOGRAPHIE - Baccalauréat 2022 : le palmarès des meilleurs lycées en Alsace

Depuis trente ans, le ministère de l'éducation nationale publie les résultats au baccalauréat des lycées d'enseignement général, technique et professionnel. Pour le bac 2022, le palmarès est révélé ce mercredi.

ⓘ Publicité

En 2022, le taux de réussite au baccalauréat en Alsace s'est élevé à 93,5% dans les séries générales avant rattrapage, mieux qu'au niveau national (91%) et 82,6% pour les séries technologiques, deux points de mieux que la moyenne française.

Académie de Strasbourg : le palmarès par établissement

Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville ou par établissement d'enseignement général et technologique (public ou privé) et trier les résultats, du plus petit au plus grand et inversement.

loading

Dans le tableau ci-dessus, vous retrouvez le taux de réussite au bac, qui exprime combien d'élèves ont réussi l'examen parmi ceux qui l'ont présenté, le taux de mention et le taux d'accès au bac depuis la classe de seconde : c'est la probabilité qu'un élève obtienne l'examen à l'issue d'une scolarité entière dans l'établissement. D'autres critères, encore, sont présentés sur le site du ministère .

À lire aussi Baccalauréat 2023 : retrouvez les résultats de l'académie de Strasbourg

Dix lycées alsaciens peuvent revendiquer le taux de 100% de réussite au bac, c'est cinq de moins qu'en 2021. Trois de ces lycées sont du secteur public. Tous ces établissements affichent également un taux d'accès au bac depuis la seconde supérieur à 80%.

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans le Bas-Rhin

L'institution Notre-Dame à Strasbourg : 99% pour un taux de réussite de 99%

: 99% pour un taux de réussite de 99% Ecole Aquiba à Strasbourg : 97% pour un taux de réussite de 96%

: 97% pour un taux de réussite de 96% Lycée Koeberlé à Sélestat : 96% pour un taux de réussite de 98%

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans le Haut-Rhin

Lycée Louise Weiss à Sainte-Marie-aux-Mines : 96% pour un taux de réussite de 100%

: 96% pour un taux de réussite de 100% Lycée Joseph Storck (hôtelier, général et technologique) à Guebwiller : 94% pour un taux de réussite de 100%

: 94% pour un taux de réussite de 100% Lycée Don Bosco à Landser : 93% pour un taux de réussite de 100%

: 93% pour un taux de réussite de 100% Lycée Ribeaupierre à Ribeauvillé : 93% pour un taux de réussite de 99%

Vidéo : la méthodologie du ministère de l'éducation nationale

Outre les taux bruts de réussite, l'Éducation nationale mesure la "valeur ajoutée" des établissements, afin de refléter les disparités de recrutement en termes de "profils scolaires et socio-économiques". Certains lycéens bénéficient d'un environnement plus favorable socialement que d'autres.

Dans cette vidéo de 2018, le ministère explique l'objectif de chaque indicateur.

Les indicateurs de résultats des lycées