INFOGRAPHIE - Coronavirus : quelles seront les notes prises en compte pour le baccalauréat et le brevet ?

Ce n'est pas un jour d'examen et pourtant, beaucoup de collégiens et de lycéens (et leurs parents) ont dû se sentir stressés aujourd'hui. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation Nationale, a annoncé ce vendredi 3 avril les modalités de validation du brevet des collèges et du baccalauréat 2020. Cette année, ces examens reposeront uniquement sur le contrôle continu.

L'épidémie de coronavirus continue de faire des centaines de morts chaque jour en France, c'est donc assez logiquement que le ministre a annoncé l'annulation des épreuves de fin d'année. Seule exception, l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première qui passent le bac français a précisé le ministre.

Les modalités pratiques communes à tous les élèves

Évaluation basée sur le contrôle continu , hors période de confinement.

Assiduité des élèves prise en compte dans la note, jusqu'au 4 juillet, date de la fin des cours.

Jury final pour harmoniser les notes.

Mentions et coefficients sont maintenus.

Pour les rattrapages : les candidats ayant eu entre 8 et 10 pourront présenter les oraux début juillet si la situation sanitaire le permet. Pour ceux ayant eu moins de 8 sur 20, ils pourront se présenter, dans certains cas, à la session de septembre.

Pour les Terminales

Notes prises en compte : notes obtenues dans toutes les matières, tout au long de l'année, jusqu'à mi-mars, hors période de confinement.

Pour les Premières et le bac de français

À l'écrit : les notes obtenues depuis le début de l'année, hors période de confinement.

Pour les épreuves de contrôle continu (E3C) du tronc commun : les notes prises en compte pour le bac seront celles des 1ère et 3e E3C, la 2e session ne pouvant avoir lieu.

À l'oral : l'examen est pour l'instant maintenu, mais avec moins de textes.

Pour les spécialités : toutes les notes de l'année, sauf celles obtenues durant la période de confinement.

Pour les Bac Pro, CAP, BEP, BTS et brevet

Notes prises en compte : notes obtenues dans toutes les matières, tout au long de l'année, jusqu'à mi-mars, hors période de confinement.

"C'est la solution la plus simple, la plus sûre et la plus juste", a estimé Jean-Michel Blanquer, qui a également assuré que "tous les élèves (auraient) cours jusqu'au 4 juillet", si un retour à la normale était possible d'ici là. Le Premier ministre a averti jeudi soir que la sortie du confinement, déjà prolongé jusqu'au 15 avril, "n'est pas pour demain matin".

INFOGRAPHIE - Les annonces de Jean-Michel Blanquer