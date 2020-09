INFOGRAPHIE - La rentrée scolaire en Normandie en quelques chiffres

L'heure de la rentrée scolaire a sonné ce mardi en Normandie comme partout en France. Dans la région, ce sont plus de 589.000 élèves qui retournent en classe et un peu plus de 44.000 enseignants.Voici les chiffres clés de cette rentrée dans notre région avec notre infographie.

C'est le jour de la rentrée scolaire. En Normandie, plus de 589 000 enfants retournent en classe ce mardi. Une rentrée scolaire inédite à cause de la crise sanitaire. Le port du masque est obligatoire pour les enseignants, les personnels non enseignants, mais aussi pour les elèves dès le collège.

En Normandie, ce sont plus de 323.000 enfants qui reprennent le chemin de l'école. Les collèges vont accueillir cette année près de 324.000 élèves. Dans les lycées, on compte près de 126.000 élèves de seconde, première et terminale. Enfin, ce sont plus de 110.000 étudiants qui font leur rentrée cette année.

Pour encadrer les élèves et les étudiants, il n'y a pas moins de 63 000 personnels dans l'académie de Normandie, dont un peu plus de 44.000 enseignants.