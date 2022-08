INFOGRAPHIE - Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire 2022, revalorisée et versée à partir du 16 août

L'allocation de rentrée scolaire 2022 est revalorisée et sera versée en deux fois cette année.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), traditionnellement versée en août pour aider les familles à acheter les fournitures de leurs enfants, sera revalorisée cette année et versée en deux fois par les Caisses d'allocations familiales (CAF). Sous conditions de ressources, elle bénéficie à environ trois millions de familles en France. Elle fait partie des prestations qui augmente de 4% dans le cadre du projet de loi "pouvoir d'achat" pour faire face à l'inflation. Ainsi, pour la rentrée 2022, son montant va augmenter d'une quinzaine d'euros en moyenne.

Qui peut en bénéficier ?

Cette allocation concerne tous les enfants entre 6 et 18 ans. Elle concerne aussi les apprentis et les enfants pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé. Si votre enfant n'a pas 6 ans en 2022 mais qu'il entre en CP cette année, vous pouvez demander l'allocation de rentrée scolaire tout de même, avec un certificat de scolarité, à demander à l'école. Si vos revenus dépassent de peu les plafonds de ressources, une allocation différentielle peut vous être versée. Elle sera calculée en fonction de vos revenus.

Critères de ressources

Comme tous les ans, l'allocation de rentrée scolaire est calculée sur la base du nombre d'enfants à charge et sur le revenu annuel de l'année 2020. Pour cette rentrée 2022, les plafonds ont été très légèrement revus.

Si vous avez un enfant à charge , vos revenus doivent être inférieurs à 25.370€ par an.

, vos revenus doivent être inférieurs à Si vous avez deux enfants à charge , ils doivent être inférieurs à 31.225€ par an.

, ils doivent être inférieurs à Si vous avez trois enfants à charge, ils doivent être inférieurs à 37.080€ par an.

ils doivent être inférieurs à Si vous avez quatre enfants à charge, ils doivent être inférieurs à 42.935€

Quels nouveaux montants de l'ARS en 2022 ?

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire dépend de l'âge de vos enfants. Cette année, les CAF différencieront le montant de base de l'ARS et le montant de la revalorisation. Le premier sera versé à tous le 16 août. Le montant de la revalorisation arrivera sur les comptes en banque entre le 18 août et le 05 septembre. Très concrètement, le montant de l'ARS reviendra à :

Pour chaque enfant entre 6 et 10 ans : 376,98€ + 15,07€ soit 392,05€

376,98€ + 15,07€ Pour chaque enfant entre 11 et 14 ans : 397,78€ + 15,91€ soit 413,69€

397,78€ + 15,91€ Pour chaque enfant entre 15 et 18 ans : 411,56€ + 16,46€ soit 428,02€

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comment faire pour en bénéficier ?

Si vous êtes déjà allocataire de la CAF et que vos enfants ont entre 6 et 15 ans, vous n'avez aucune démarche à faire. L'allocation est versée automatiquement. Pour les enfants entre 16 et 18 ans en revanche, vous devez déclarer leur situation dans votre compte, sur le site de votre CAF. Il faudra indiquer que vos enfants sont toujours scolarisés ou en apprentissage.

Si vous n'êtes pas déjà allocataire de la CAF, vous devez télécharger un formulaire dans la rubrique Aides et démarches, mes démarches, les enfants puis l'imprimer et l'envoyer compléter à la CAR de votre département.