INFOGRAPHIE - Vacances scolaires : découvrez le calendrier de l'année 2019-2020

Le 2 septembre prochain, élèves vont retourner sur les bancs de l'école, du collège ou du lycée. L'occasion de découvrir le calendrier des vacances scolaires publié par le ministère en juillet. Les élèves de la zone C partiront les premiers en congés en hiver et au printemps prochain.

Après huit semaines de repos, les élèves vont reprendre le chemin de l'école le 2 septembre prochain. Pour les enseignants, ce sera trois jours plus tôt, le 30 août. Suivront ensuite sept semaines de cours, avant de pouvoir souffler pour deux semaines lors des vacances de la Toussaint, le 19 octobre.

Les congés de Noël débuteront le 21 décembre et s'achèveront le 6 janvier. Cette année, ce sont les élèves de la zone C qui partiront les premiers en vacances d'hiver et de printemps.

Enfin, l'année scolaire se terminera le samedi 4 juillet 2020.

Le calendrier scolaire 2018 - 2019

Les trois zones A, B et C

Zone A : les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Zone B : les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Pour les académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions des articles D. 521-6 et D. 521-7 du code de l'éducation.