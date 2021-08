INFOGRAPHIE - Vacances scolaires : découvrez le calendrier de l'année 2021-2022

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre pour l'ensemble des élèves, et ceux de la zone B seront les premiers à partir en vacances en février et au printemps.

Les élèves reprendront le chemin de l'école le jeudi 2 septembre prochain, pour l'année scolaire 2021-2022. Les enseignants effectueront leur rentrée la veille, le mercredi 1er septembre. Les vacances de la Toussaint démarrent à partir du 23 octobre, pour deux semaines.

Les congés de Noël débuteront le 18 décembre et s'achèveront le 3 janvier. Cette année, ce sont les élèves de la zone B qui partiront les premiers en vacances d'hiver et de printemps. Enfin, l'année scolaire se terminera le jeudi 7 juillet 2022.

Le calendrier scolaire 2021-2022

Les trois zones A, B et C

Zone A : les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Zone B : les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Pour les académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions des articles D. 521-6 et D. 521-7 du code de l'éducation.