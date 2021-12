"Ingénieure, pourquoi pas moi ?" : une journée pour attirer les lycéennes vers les métiers de l'industrie

Elles sont encore beaucoup trop rares. Les filles ont pourtant toute leur place dans les filières de formation scientifiques et techniques. D'où cette journée de sensibilisation relayée jeudi dans huit collèges et lycées de Charente et Charente-Maritime, baptisée "elles bougent pour l'orientation".

Seulement un quart de femmes dans les effectifs des écoles d'ingénieurs ! Les stéréotypes ont vraiment la vie dure, concernant les métiers techniques et scientifiques. Et pourtant les filles sont plus nombreuses en filière générale au lycée, où elles réussissent également mieux que les garçons. Il n'y a donc pas de fatalité : c'est le message passé jeudi 9 décembre dans des dizaines de lycées et collèges à travers la France, avec l'opération "elles bougent pour l'orientation". Opération déclinée dans huit établissements de nos deux Charentes.

Au lycée Léonce-Vieljeux de La Rochelle, ce sont quatre femmes ingénieures qui étaient invitées à témoigner jeudi matin, devant une trentaine de lycéennes volontaires de seconde, première et terminale. Evénement coordonnée par Kristell Dréau-Imekraz, prof en prépa technologique au lycée. "C'est un métier épuisant ?" Entourée d'une dizaine de jeunes filles dans une petite salle du centre de documentation, Carole Harteveld est pressée de questions. L'occasion pour cette ingénieure travaux publics de 44 ans de présenter son parcours : "oui, durant les deux premières années en prépa, c'était très fatigant. Mais je ne regrette pas, car ça m'a permis d'intégrer une bonne école, reconnue dans le métier, et d'être ensuite embauchée à 23 ans directement comme cadre, avec le salaire qui va avec."

"On vous fera bosser, mais vous serez respectées"

Le message de Carole est direct : "accrochez-vous", "visez haut", "si vous avez l'esprit rigoureux vous y arriverez". Quant aux réactions machistes dans le milieu d'hommes qu'est le BTP, elles sont finalement très peu nombreuses selon elle : "il faut juste s'affirmer un peu. Bon, de temps en temps on va croiser quelques personnes de l'âge jurassique" sourit cette ingénieure, habituée à gérer des équipes et prendre des décisions. Mais finalement, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont parfois leur propre pire ennemie : "le problème c'est qu'on a toujours envie d'être à 100% des compétences du poste avant de postuler. Les hommes, même à 40%, ils se présentent déjà. C'est ce qu'il faudrait copier sur les hommes : avoir cette confiance en soi, parce que ça nous freine."

Des conseils reçus cinq sur cinq par les lycéennes : "ça nous a permis de découvrir plein de nouveaux métiers, car le métier d'ingénieur c'est vraiment très diversifié. On voit leur parcours, qu'elles ont des responsabilités. Et on se dit : oui, ingénieure, pourquoi pas moi ? Si on a de la volonté, on peut réussir dans tous les domaines. Il n'y a pas de secteur vraiment réservé aux hommes." Et surtout pas les carrières d'ingénieurs ! Des métiers qui recrutent, et "les CV des femmes sont placés tout en haut de la pile" souligne Carole. Car désormais les entreprises ont toutes des objectifs de mixité à remplir. "Après, on vous fera bosser ! Mais vous serez respectées."